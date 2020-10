Drugsdealer en klant gesnapt in Breda: politie vindt harddrugs en dure spullen

Depla in Fa­cebook-ses­sie over corona: ‘We moeten de spirit weer pakken’

8 oktober BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda doet een dringend beroep op de bevolking om de maatregelen tegen corona na te leven. ,,Stop met discussie, we kunnen er talkshows mee vullen. Maar we bereiken er niets mee”, zei hij woensdagavond in een live sessie ‘Samen tegen corona’ op Facebook over het advies een mondkapje te dragen.