Drugsdeal in Breda leidt tot drie aanhoudingen en inbeslagname tientallen bolletjes coke en heroïne

Nieuw boek over het Markdal. ‘Onze overgroot­ou­ders zouden het niet meer herkennen’

19 november BREDA - Ooit liepen er Neanderthalers door het Markdal. Daar keek ook George Dirven van op, toen hij onderzoek deed voor zijn boek ‘Het Markdal’. Want er was al veel bekend over het West-Brabantse riviertje, maar dat zelfs de voorloper van homo sapiens zo’n 40.000 jaar geleden zijn sporen in het gebied heeft achtergelaten, dat was ook voor hem nieuw.