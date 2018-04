Drugsafval gedumpt in sloten in Breda, Tilburg en Goirle

Rock-ont­bijt met koffie en croissants bij Velvet Breda tijdens Record Store Day

11:56 BREDA – Luisteren naar een rockconcert in de vroege morgen terwijl je croissantjes en koffie wegwerkt. Het kan zaterdag bij Velvet Music in Breda, waar het instore optreden van Certain Animals tijdens Record Store Day wordt geserveerd met ontbijt. Aanvang: 08.00 uur.