Droomdorp stroomt zonovergoten vol

Op zondag worden nog eens 8.000 bezoekers verwacht. De line up van zaterdag kent een zeventigtal namen. Elk district heeft zijn eigen stijl en uitstraling. In het eerste district - The Source - maken, onder andere, D-Fence, Mark with a K en Neophyte hun opwachting. Red Light district Vendetta biedt een podium aan Chaotic Hostility, Lady Damage, System overload e.a. The Docks worden onveilig gemaakt door JeBroer, Paul Elstak, Mental Theo en hun maten. Bizzy, Lil' Kleine en The Partysquad zijn enkele namen die op de rol staan in de Lawless Temple.