Droogte levert schaatsclubs kopzorgen op

BREDA - Het wordt voor ijsclub IJsco in Oosterhout een behoorlijk gepuzzel om deze winter de natuurijsbaan aan de Elskenseweg onder te laten lopen. Dat meldt ijsmeester Jos Pompe. ,,Om de baan op te spuiten, gebruiken wij grondwater”, vertelt hij. ,,Maar door de droogte staat dat erg laag. Het kan wel eens te lang duren om het op te pompen. En dan is er ook nog het risico dat het vervolgens snel weer de bodem inzakt.”

Het is een kwestie die schaatsliefhebbers de laatste dagen behoorlijk in de greep houdt. Is er deze winter te schaatsen op natuurijs? Ondanks de gestage miezer van de laatste dagen, is de natuur nog steeds erg droog. Zo droog dat Waterschap Brabantse Delta in het concept Evaluatierapport Crisis Waterschaarste 2018 stelt dat het grondwaterpeil in West-Brabant naar een ‘zorgwekkend’ laag niveau is gedaald.

200 regendagen

Eerder deze week trok ook dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei & Veluwe aan de bel. Zij zei dat het niveau van het grondwater in heel het land zo laag is, dat het alleen op peil kan komen als het 200 dagen doorregent.

Dat leidt landelijk tot zorgen bij ijsverenigingen. Vraag is, zoals in Oosterhout, of zij het grondwater kunnen oppompen. Andere schaatsclubs, die voor hun banen water uit nabijgelegen rivieren en sloten halen, moeten nagaan of er geen onttrekkingsverbod geldt.

Dat laatste geldt in elk geval niet voor de Mark. En dat is goed nieuws voor de schaatsclub in Terheijden en IJsvermaak in Breda. Zij spuiten hun banen op met Markwater. IJsco heeft geen rivier, maar wel een sloot ter beschikking. Pompe: ,,Daar kunnen wij als het nodig is water uit pompen. Om te voorkomen dat het daarna in de bodem zakt, moeten we de baan misschien wel met plastic afdekken.”

Natuurvennen

Ander punt zijn de natuurvennen. Brabantse Delta gaf aan dat op het Padvindersven bij Rijsbergen na, alle vennen in het West-Brabantse droog zijn gevallen. Een beeld dat boswachter Marcel Douma onderschrijft. Het is voor schaatsliefhebbers dan ook even ‘billen knijpen’, zegt Douma.