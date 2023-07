Dronken wegpiraat die als een doldwaze door Nederland scheurde en politieauto's ramde, zegt sorry

indebuurt.nl Met zijn fietstaxi laat Theo toeristen Breda zien: 'Ook stadsgeno­ten kunnen mee'

Misschien heb je hem dit weekend al gespot: de fietstaxi in de binnenstad. Theo Kloet (58) is de bedenker van de taxi en fietst sinds zaterdag 1 juli mensen door Breda. “Het is niet alleen voor toeristen, ook Bredanaars kunnen mee.”