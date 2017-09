Dronken mannen aangehouden na doorrijden bij aanrijding in Wernhout

Tijdens het onderzoek bleek dat de auto rechtsvoor verse schade had. De auto bleek eerder op de middag in Wernhout op de Wernhoutseweg te zijn doorgereden na een aanrijding met een geparkeerde auto. De aangetroffen sporen komen overeen.

In eerste instantie wilden de mannen niet vertellen wie er gereden had, waarna beide personen werden aangehouden. Later gaf de 31-jarige man aan dat hij gereden had en de eigenaar was van de auto. Hij kreeg een proces-verbaal voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van het ongeval.