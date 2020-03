Dronken man uit Den Haag belandt in Strijbeek met auto in sloot

Video Auto vliegt uit de bocht in Strijbeek, bestuurder gewond

7:34 STRIJBEEK - Een auto is rond 01.15 uur in de nacht van zaterdag op zondag uit de bocht gevlogen op de Daesdonkseweg in Strijbeek. De bestuurder is gewond geraakt en met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.