Dronken man slingert met auto door Breda

Woz-waarden in Bredase wijk Belcrum tot 30 procent hoger

10:41 BREDA - De WOZ-beschikking voor Bredase huizenbezitters valt weer op de deurmat en wat blijkt: prijsstijgingen van een woning zijn het grootst in de wijk Belcrum, 20 procent of meer is geen uitzondering. Op zich niet zo verrassend, de wijk staat al jaren in de top van meest aantrekkelijke buurten van het land.