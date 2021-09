Dronken man (31) rijdt terras in Breda op, na achtervolging aangehouden voor poging tot doodslag

Goede start voor all inclusive-zorgwonin­gen voor mensen met geheugen­stoor­nis: ‘Aandacht en beleving’

10 september DORST - Een maand lang wonen de 56 bewoners van Stichting Pim Senior in hun nieuwe woonzorgcomplex onderkomen aan de Geerstraat in Dorst. BN DeStem kreeg een rondleiding van algemeen directeur Harm Jan Krips. ,,Overal is over nagedacht. Kleinschaligheid is onze kracht.”