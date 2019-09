Dronken man (19) veroorzaakt veel overlast op station Breda en probeert omstanders te beroven

COLUMN Eej Breda, doe gewoon je werk!

8:59 Hey! Wat ruik ik toch? Het lijkt wel gebakken lucht... En inderdaad dat is het ook. De gemeente Breda heeft deze week een campagne gelanceerd met de naam ‘Hey Breda’. U heeft er niks over kunnen lezen in deze krant, ook al wijdde de gemeente er een ronkend persbericht aan. We hebben dat met een paar collega’s bekeken en waren eensluidend in ons oordeel: wat een lulkoek.