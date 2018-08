Dronken arrestant kotst politiebus onder op weg van Tilburg naar Breda

De verdachte, die zich had misdragen tijdens het uitgaan, was aangehouden bij een horecagelegenheid in het centrum van Tilburg en mocht zijn of haar roes uitslapen achter gesloten deuren. ,,Omdat het cellencomplex in Tilburg dicht is, moesten we naar het cellencomplex in Breda. Voor iemand die dronken achterin zit is dat bepaald geen pretje", legt een woordvoerder van het politieteam Tilburg-Centrum een dag nadien uit.