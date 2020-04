Drone filmt coronawens van brandweer Breda

Kat gaat ervandoor na reddingsac­tie uit boom in Prinsen­beek

15:26 PRINSENBEEK - Een kat die donderdagmiddag door de brandweer uit de boom is gered aan de Weimersedreef in Prinsenbeek, is kort na de reddingsoperatie ontsnapt. Of het dier uiteindelijk nog teruggevonden is, is niet bekend.