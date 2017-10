Dromen van stulpje in Bredase Klokkenberg tijdens druk bezochte open dag

Met plattegronden, indelingen en foto's, opgehangen in de kapel, werd het koopvolk verlokt. ,,We inventariseren op de site waar precies de woonbehoefte naar uit gaat, daar passen we de plannen op aan'', legde Schul een jong stel uit Dordrecht uit. Of er kosten zijn voor wonen op het landgoed. ,,Ja, maar dan gaat het maar om een paar tientjes per maand, voor beheer.'' De opkomst, waarbij het makelaarskantoor Schonck Schul & Compagnie ook verkeersbegeleiders en EHBO had ingehuurd, maakt aan de twijfels over de haalbaarheid van de woonlocatie misschien wel een eind. Waar de ambitieuze makelaar zich in 2011 nog terugtrok uit herontwikkeling van het klooster aan de Seminarieweg in Bavel.