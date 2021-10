Dromen van dansers, bokkenballen en exploderende lippen op Schiphol

De volle maan dringt onze slaapkamer binnen. Altijd spannend. Ik droom duistere dingen. Dat krijg je als volle maan in teken Ram staat, uitgerekend in de periode Weegschaal.

Formule 1

Ik droom van duizelige dansers op een podium, vijftig uur omringd door publiek dat kwijlend op slachtoffers staat te wachten. Het lijkt Formule 1: je kijkt naar de start, gaat een tijdje weg, hoopt op de herhaling van een gruwelijke crash en zapt nog even terug voor de laatste rondes.

Schiet

Hologige dansers, verkrampt tot op het bot. Net als in de crisis, honderd jaar geleden, toen dit smerige spelletje al werd bedacht door gewetenloze types. Zie de waanzinnige film They shoot horses don't they? waarin deelnemer Jane Fonda haar partner Michael Sarrazin op het einde vraagt haar dood te schieten omdat zij er zelf te moe voor is.

Jane Fonda en Michael Sarrazin in de film They shoot horses, don't they? (1969)

In de SBS 6-versie van John de Mol dansen zij zich de longen uit het vege lijf voor het goede doel, honderdduizend euro of een dagje Disneyland Parijs. Op muziek van John de Bever en dan ook nog Wendy van Dijk voor je neus... is dat wat het leven je biedt?

Geitenogen

Ik droom van een verre expeditie van BN-ers die mij niet allemaal even bekend voorkomen, maar met wie ik gaandeweg toch wel medelijden krijg. Ze moeten heel lang dingen omhoog houden of over balkjes lopen terwijl de zon schijnt. En de looser van de dag moet naar huis. Nou ja, die mag in het geniep blijven, maar dat weet de rest niet. De rest ploetert door en kauwt voor de camera op bokkenballen of geitenogen.

Dreetje-mijn-scheetje

Ik droom van de zoon van Hazes. Die komt stiekem aan op Schiphol in een rood pak onder zijn mondkapje. Verslaggevers zijn getipt door zijn malle moeder. Voor het raam van de aankomsthal staan gebruinde, blonde vrouwen met grote borsten op een rij te wachten. Stuk voor stuk ex. Als zij in het zicht van hun geliefde Dreetje-mijn-scheetje hun dikke lippen op het raam drukken, springen ze allemaal tegelijk leeg.

's Morgens bij beschuitje en thee vertel ik mevrouw Bas van de volle maan en mijn nachtmerries. ,,Je moet niet zoveel televisie kijken”, vindt zij. ,,Ga eens wat nuttigs doen.”

Volle maan, dan droomt columnist John Bas duistere dingen.