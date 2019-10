Drogeren van autistische Bredanaar bewezen, maar stelen niet

Ouderen in Zundert kwiek dankzij inzet buurtsport­coa­ches

12:29 ZUNDERT - De buurtsportcoaches die sinds enkele maanden actief zijn in de gemeente Zundert zijn er in geslaagd mensen in beweging te brengen die voorheen nauwelijks aan sport deden. Dat blijkt uit een evaluatie. De politiek is zo enthousiast dat de coaches op structurele financiering mogen rekenen.