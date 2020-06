Drive-through bij Stedelijk Gym in Breda om geslaagde afzwaaiers in het zonnetje te zetten

videoBREDA - Deze donderdag was de jaarlijkse zenuwdatum voor veel eindexamenkandidaten van de middelbare scholen. Althans, dat zou het zijn als corona niet rond had gewaard. In dit alles-is-anders tijdperk wisten veel leerlingen al of de vlag uitkon of niet.

En waar andere jaren een feestelijke gang naar school naar de cijferlijst leidde, kon dat dit keer ook niet. Dus kwam het neer op de creativiteit van de scholen om er voor de afzwaaiers toch iets leuks van te maken.

In veel gevallen kwam de berg naar Mozes, omdat de scholen geen groepen leerlingen konden ontvangen. Zo gingen de mentoren van het Dongemond College in Made bij de geslaagden langs met de felicitaties, een roos en de cijferlijst. Korte bezoekjes, want alle geslaagden werden persoonlijk bezocht. Curio zette een aantal vmbo-geslaagden in het zonnetje door met een heuse feestmobiel door de regio te trekken.

Gevoel van slagen

De compleet versierde bus met dj aan boord kwam in de straat van een aantal feestvarkens om hen met veel bombarie te feliciteren. Zo wisten ze zeker dat ze geslaagd waren - en met hen wisten tientallen anderen het ook.

Curio vmbo-directeur Kees van Steen: "Het gevoel van slagen is voor onze leerlingen al anders, doordat er geen centraal examen of examenstunt is geweest. Wij vinden dat onze leerlingen na vier jaar hard werken een een mooie afsluiting van hun schoolperiode verdienen."

Volledig scherm Diploma drive-through bij Stedelijk Gym. De geslaagden worden toegezongen nadat ze de cijferlijst hebben opgehaald. © Pix4Profs/René Schotanus

Curio telt dit schooljaar zo'n 1600 geslaagden, daar zou je heel Arriva voor moeten afhuren. Per locatie werden enkele namen uit een grabbelton getrokken, en die leerlingen kregen de feestmobiel voor de deur. Voor alle geslaagden is er vrijdag een groot online examenfeest met zes dj's.

Het Stedelijk Gymnasium in Breda verzon ook een alternatief voor de massale bijeenkomst op school. Als bij een drive-through hamburgertent reden de geslaagden met de auto over het schoolplein, waar hen door het raam een tasje werd overhandigd. Met daarin in plaats van broodjes hamburger de cijferlijst, een vlag van het Stedelijk en een doosje met vier tompoucen.

Hollandse hits

Alle auto's kregen ballonnen aan de spiegels en de geslaagden werden toegezongen door de docentband: tien man sterk met een aan de uitreiking aangepaste versie van Hollandse hits. Iedere leerling kreeg een tijdslot toegewezen, zodat het een vrolijk komen en gaan van auto's was. En sommigen kwamen met hun ouders op de fiets, net zo makkelijk.

“Voor de afstudeerders dit jaar is alles anders", legt conrector Pauline Scheltema tijdens de 'parade van geslaagden' uit. “Geen centraal examen, geen examenreis, de examenfeestjes zijn heel anders of gaan niet door. We wilden van de uitreiking van de cijferlijsten wel iets leuks voor ze maken, dus kwamen we op dit idee. Hopelijk kunnen we over een maand, bij de diploma-uitreiking, wel iets doen waarbij de geslaagden samen kunnen komen.”

"Het is wel anders zo, maar leuk dat ze er toch iets aan doen", zegt Stijn van Meenen (17) in de auto bij zijn moeder. "Ik ga in ieder geval wel de geschiedenis in als een van de 'coronakinderen' die geslaagd is", lacht hij. "Ik had het liever zonder corona, dus met zijn allen bij elkaar", vindt Patty van Hooft (17).