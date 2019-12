Drimmelen zet zich in voor leefomgeving van bijen

Een van de acties die de gemeente gaat oppakken is het slimmer omgaan met het onderhoud van bermen. Wethouder Vissers: ,,Iedereen weet dat het niet goed gaat met de bijen. Ze zijn onmisbaar in de natuur en hebben een cruciale functie in de land- en tuinbouw. We moeten zorgen dat iedereen zich dat realiseert en dus moeten we de handen ineenslaan om het tij te keren.”