Drimmelen helpt elkaar via facebookgroep: ‘Hebben 900 man klaarstaan’

Vakkenvul­ler: ‘Ik voelde de spanning tussen mij en een klant’

16:00 BREDA. Vakkenvullers draaien overuren in de supermarkten. Ze worden soms belaagd door hamsterende klanten. BN DeStem peilde de stemming in een Jumbo en een Albert Heijn: ‘Toen ik het wc-papier aan het bijvullen was, voelde ik de spanning’.