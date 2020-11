Drimmelen en TEC in hoger beroep tegen uitspraken zonnevelden

Maud uit Prinsen­beek is vandaag 25 geworden en daarom zat haar auto onder de gekleurde post-its

19 november PRINSENBEEK - Wil je net de auto pakken naar het werk, is heel de wagen volgeplakt met gekleurde post-its, inclusief een grote 25 op de voorruit. Niet heel toevallig is het vandaag de 25e verjaardag van Maud Meeuwissen uit Prinsenbeek. ,,Dit is traditie in onze vriendengroep, maar ik had niet verwacht dat ze het zo fanatiek zouden aanpakken.”