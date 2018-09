Drietal uit Breda en Zevenbergen opgepakt voor meermaals stelen van tweedehands crossmotoren

Zwaarge­wicht Meyer uit Breda verliest in herkansin­gen op WK judo

15:52 Judoka Roy Meyer heeft zijn kans op een bronzen medaille bij de WK in Bakoe (Azerbeidzjan) verspeeld. De zwaargewicht uit Breda verloor in de herkansingen van de klasse boven 100 kilogram van de Japanner Hisayoshi Harasawa, winnaar van olympisch zilver in Rio 2016.