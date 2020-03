Drietal slaat op vlucht in Breda: aangehouden na wilde achtervolging en crash in Antwerpen

Autobran­den op verschil­len­de locaties in Breda: meerdere auto's in vlammen op

7:50 BREDA - In de wijk Princenhage in Breda zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere auto’s in vlammen op gegaan. Er waren branden in de Biehoeve, de Balk en de Nestelmakerstraat.