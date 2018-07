Dries van Kuijk keert als Colonel Parker dan toch terug naar Breda

De haan van de Belse kerk is terug, laat de kippen tot ons komen

9 juli BAARLE-HERTOG - Na een half jaar afwezigheid is de haan weer terug, bovenop de 46 meter hoge torenspits van de St.-Remigiuskerk in Baarle-Hertog, in het enclavedorp beter bekend als ‘De Belse kerk’. Tot grote blijdschap van pastoor Jan Braspenning: de haan is terug, laat de kippen tot ons komen.