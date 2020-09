Driemaal is scheepsrecht? De Trouwe Kameraden wil nu éindelijk 60-jarig jubileum vieren

Patrouille­ren op 1,5 meter afstand tijdens KMA-kamp: de praktijk is weerbar­stig in coronatij­den

9 september RIJEN - Negenendertig cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda zijn momenteel op introductiekamp in het bosgebied nabij de Broodbaan in Rijen. Dat is normaal al een heel pittige opgave, maar in coronatijd is er sprake van nog meer uitdagingen.