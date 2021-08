Drie weken feest in de achtertuin bij Camping De Roversbende: ‘Het is hier echt een zoete inval’

interview Met pijn in het hart stopt Miriam Haagh als wethouder in Breda: ‘Je vraagt jezelf af: ‘Hoe lang blijft dat goede gevoel?’

11 augustus BREDA - Miriam Haagh stopt als wethouder in Breda. De PvdA-politica gaat op 1 oktober aan de slag als voorzitter van de Raad van Bestuur van Brabant Zorg in Oss. Daarmee komt een einde aan een politieke carrière van vijftien jaar. ‘Maar het is fantastisch om in de zorg verder te gaan.’