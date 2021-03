Drie verdachten mysterieuze ontvoering Breda blijven in cel

BREDA - Drie van de vier verdachten van de mysterieuze ontvoering afgelopen weekeinde in Breda, blijven nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda dinsdag bepaald.

De verdachten zijn mannen uit Spijkenisse (22), Rijen (21) en Rotterdam (20). Zij werden in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op de Bouvignedreef met het mannelijke slachtoffer in hun auto. Een vierde verdachte, een 20-jarige vrouw uit Breda die later werd opgepakt, is naar huis gestuurd.

Over de achtergronden van het misdrijf blijft het gissen. Politie en Openbaar Ministerie zeggen er niets over. Omdat justitie het drietal zogeheten beperkingen heeft opgelegd, mogen hun advocaten evenmin iets vertellen.