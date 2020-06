Drie verdachten aangehouden bij actief crystal methlab in Zundert

Organisa­tie demonstra­tie Breda wil doorpakken: 'We laten de instanties er niet mee wegkomen’

15 juni BREDA - Hoe nu verder? Dat is de vraag die velen stellen na de goed verlopen en druk bezochte manifestatie tegen racisme in Breda. In ieder geval is de boodschap verkondigd dat verborgen racisme aangepakt moet worden. De organisatie zet nu de tanden in een stevig actieplan.