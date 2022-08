Drie tot vijf jaar wachten op een volkstuin: Breda knipt percelen op

‘Aller ogen zijn gericht op Kwatta’, film over Bredaas chocolade­merk in première

BREDA - De filmdocumentaire die de Bredase producent Bas Bakker maakte over het legendarische chocolademerk Kwatta gaat op 9 september in première in het Chassé Theater. De beroemde repen werden decennialang in Breda gemaakt.

24 augustus