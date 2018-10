Drie tiny houses in Terheijden: ‘Dit is echt pas het begin’

Redhead Days: ‘Er is iets mis met integri­teit Breda’

7:00 BREDA - De organisatie van de Redhead Days maakt begin volgend jaar bekend waar het roodharigenevenement in 2019 plaatsvindt. Dat zou heel goed een andere plaats dan Breda kunnen zijn, laat festivaldirecteur Bart Rouwenhorst weten. Maar mocht het feest naar een andere stad verhuizen, dan is dat niet omdat Breda financieel niet genoeg bijdraagt, maar omdat er iets mis is met de integriteit van de gemeente. Wethouder Daan Quaars herkent de kritiek niet.