Drie tieners laten niets over van bushokje aan Steendorpstraat in Breda

Bredase topwinkel­stra­ten zijn erg gewild

6:00 BREDA - De belangrijkste winkelstraten in het centrum van Breda zijn erg in trek. In het najaar bleek al dat er amper nog leegstand is. Nu laat een rapport van vastgoedadviseur JLL zien dat de Eindstraat en de Ginnekenstraat tot de weinige locaties in Nederland horen waar de winkelhuurprijzen vorig jaar zijn gestegen, terwijl de huurprijs in de Karrestraat en De Barones stabiel is gebleven.