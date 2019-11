Drie tieners aangehouden voor stelen en helen van scooter in Breda

Weinig bewijs, maar wel 3,5 jaar cel geëist voor overval op Jumbo aan Baliëndijk in Breda

8:00 BREDA - Een druppel bloed op het ingetrapte raam van de Jumbo aan de Baliëndijk in Breda. Dat is het enige bewijs dat er ligt tegen een 19-jarige man uit Hoorn die ervan wordt verdacht dat hij met een pistool in de hand de supermarkt overviel.