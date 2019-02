Drie rijbewijzen ingenomen bij alcoholcontroles in Teteringen en Breda

Groenhuis en Weeghreyse winnen Zundertse cultuur­prijs

8 februari RIJSBERGEN - In Museum de Weeghreyse in Rijsbergen zijn vrijdagavond twee cultuurprijzen van de gemeente Zundert uitgereikt. Een van de winnaars is beeldend kunstenaar Henk Groenhuis. De andere was de gastheer, het museum, zelf.