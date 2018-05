Drie redenen waarom homo's dol zijn op Corry Konings

BREDA - Het optreden van Corry Konings voor de Venise Bar in Breda met Pinksteren bewees het nog maar eens: homo's zijn dol op Corry Konings. Een affectie die geheel wederzijds is. Maar waar komt deze liefde voor de koningin van het levenslied toch vandaan? Hieronder drie verklaringen.

1. Moeder aller homo's

Voor veel homoseksuele mannen is hun moeder de belangrijkste vrouw in hun leven. Zo organiseerde het homocafé 't Piggenhuis in Breda ooit eens een speciale GTST-avond. Hierbij konden homo's samen met hun moeder kijken naar de laatste seizoensaflevering van deze soap.

Maar niet iedereen kan rekenen op de onvoorwaardelijke liefde van zijn ouders. Sterfte, maar ook het niet willen accepteren van iemands geaardheid kan dit in de weg staan. Corry is er daarentegen altijd. De zangeres omschreef zelf eerdere optredens bij de Venise Bar als een 'samenzijn van familie'.

2. Glitter glamour Corry

Daar waar Corry Konings verschijnt beginnen discoballen spontaan te draaien en regent het glitterconfetti. Zelf ziet de volkszangeres er ook altijd tiptop uit zonder dat het ooit 'te' wordt. Na meer dan veertig jaar op het podium te hebben gestaan weet deze vrouw dan ook hoe je een glamoureuze show in elkaar draait. Zelfs als dat podium niet meer is dan een kleine verhoging onder een partytent in de Halstraat. Al deze pracht en praal is op het lijf geschreven van een gemeenschap waarvan veel leden dol zijn op glitter en glamour.

3. Emotionele achtbaan