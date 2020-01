Drie mannen aangehouden na woninginbraak in Breda

Man rijdt door Breda met ingevor­derd rijbewijs

6:26 BREDA - Op de Ettensebaan in Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestuurder met een ingevorderd rijbewijs gepakt. De man reed met een rijbewijs dat onlangs voor zes maanden was ingevorderd, nadat hij onder invloed achter het stuur had gezeten.