Drie maanden wachttijd door explosieve toename staaroperaties Amphia

Door de vergrijzing is het aantal patiënten dat zich in het Amphia meldt met staarklachten explosief gestegen. De wachttijd voor een operatie is inmiddels opgelopen tot drie maanden.

De cijfers spreken boekdelen. Werden er in 2016 nog 3.400 oogoperaties in het Bredase ziekenhuis uitgevoerd waarvan het leeuwendeel staaroperaties, vorig jaar was dat aantal al opgelopen tot 4.800. Dit jaar denkt het Amphia zelfs op 5.200 operaties uit te komen. Een stijging van 50% in drie jaar tijd.

Operatiecentrum

Om aan die enorm toegenomen vraag te voldoen opende het Amphia twee jaar geleden een eigen operatiecentrum, specifiek ingericht voor de behandeling van staar. Omdat dat niet genoeg bleek werd vorig jaar nog een tweede operatiekamer geopend.

Maar ook dat is niet genoeg om de wachttijd te verkleinen. Daarom, zegt Amphia-woordvoerster Carina Rook, ,,hebben we besloten nog een extra oogarts in dienst te nemen. De vacature hiervoor staat sinds enkele weken uit. Vooruitlopend hierop begint er volgende week een waarnemend oogarts.’’

Jaar wachttijd

Het Amphia is niet het enige ziekenhuis dat kampt met forse wachttijden door de explosief gestegen vraag naar staaroperaties. In het Eindhovense Catharinaziekenhuis moeten patiënten vier maanden wachten voordat ze geholpen kunnen worden. Het Maxima Medisch Centrum locatie Veldhoven spant de kroon. Volgens een overzicht van de website Volksgezondheidenzorg.info van oktober vorig jaar, moet daar rekening worden gehouden met zelfs een jaar wachttijd.

Daarentegen valt de wachttijd in dat andere ziekenhuis in West-Brabant, het Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom mee. Daar moeten patiënten gemiddeld twee maanden geduld hebben. In Tilburg is de situatie nog beter. Daar bedraagt de wachttijd slechts twee weken.

Over staar

Staar is een veelvoorkomende aandoening van de ooglens die achter de pupil ligt. Vooral onder ouderen komt het steeds vaker voor. De lens is normaal gesproken helder en doorzichtig, maar wordt bij staar troebel waardoor het zicht verslechterd. De aandoening kan niet behandeld worden met medicijnen. De enige remedie is een operatie waarbij de troebele lens vervangen wordt door een heldere kunstlens.

