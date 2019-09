Drie kinderen neergestoken in park in Breda, één jongen zwaargewond

Dat gebeurde in het Westerpark, bij de Argusvlinder, waar regelmatig jongeren zitten. Het lijkt erop dat de drie slachtoffers bij één groep hoorden. Het gaat om kinderen uit de wijk, van een jaar of 15.

De jongeren zaten zondagavond zaten ze er met zo'n tien man op een bankje in het park. Rond 21.00 uur kwamen er twee anderen voorbij die bleven staan. Het is de politie nog niet duidelijk of het bekenden waren of niet. Daarbij ontstond ruzie, waarbij één van hen een mes trok en op drie van de kinderen instak. De dader is daarna gevlucht, waarschijnlijk de wijk in. Ook zijn metgezel ging er vandoor.

Volledig scherm Na de steekpartij kwamen veel mensen naar het park. Ook rukten hulpdiensten massaal uit. © MaRicMedia / Perry Roovers

In rug gestoken

Er landde een traumahelikopter met een arts om de slachtoffers bij te staan. Eén van de slachtoffers werd meerdere keren in zijn rug gestoken. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht, onder begeleiding van de trauma-arts uit de helikopter. Een ander slachtoffer heeft verwondingen in zijn nek, het meisje aan haar been. Ze zijn met hun ouders per ambulance naar het ziekenhuis in Breda gebracht.

De politie zocht in de wijk met man en macht naar de dader. Op basis van eerdere verklaringen van anderen in de groep is het een man die in het donker is gekleed. Hij draagt waarschijnlijk een donkerrode hoody. Het kan zijn dat hij zijn mes nog bij zich heeft, want dat is nog niet gevonden. Aanvankelijk werd vooral in de omgeving gezocht, maar nu de dader de eerste uren niet is gevonden, wordt het zoekgebied verruimd. De politie gaat vooral tips na van mensen die denken een verdachte man met hoody te hebben gezien.

Volledig scherm Grote drukte vlakbij de Argusvlinder, waar drie jongeren zijn neergestoken. © MaRicMedia / Perry Roovers

De zeven jongeren uit het groepje die niet gewond zijn geraakt zijn meegenomen naar het politiebureau, waar ze een uitgebreide verklaring hebben afgelegd. Op de plaats waar het allemaal gebeurde is het verder rustig. Nadat de jongeren naar het ziekenhuis en politiebureau waren gebracht, vertrokken de meeste omstanders die naar de chaos kwamen kijken. De politie blijft tot ver in de avond wel bezig met onderzoek.

Burgemeester Paul Depla van Breda reageerde op Twitter en zei ‘geschrokken en geschokt’ te zijn. ‘Wat een vreselijk bericht dat drie jongeren in het Westerpark worden neergestoken. Net met politie gebeld. Ze zetten alles op alles om dader op te sporen en op te pakken’, aldus Depla.