Drie jaar en beroepsverbod na ontucht in zorginstelling Breda

De 36-jarige Bredanaar die werkzaam was in de nachtdienst, mag ook vijf jaar lang niet meer werken als hulpverlener in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg. De man is ook een meldplicht, contact- en omgevingsverbod opgelegd. De straf is conform de eis van de officier van justitie. Zij haalde twee weken geleden stevig uit naar de man. Het slachtoffer is een uiterst kwetsbaar meisje dat uit huis is geplaatst. ,,Ze heeft al ontzettend veel in haar jonge leven moeten meemaken. Ze had zich veilig moeten voelen in deze instelling. En dan wordt ze misbruikt door een volwassen man”, zei haar moeder bij de inhoudelijke behandeling. Tijdens die zitting bleek overigens dat de verdachte net zelf vader was geworden.