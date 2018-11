Drie jaar cel en tbs voor Tuinzigtsteker die vrouw probeerde te verkrachten in eigen woning

videoBREDA - Bredanaar J.B. (26) heeft drie jaar onvoorwaardelijke celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen voor de steekpartij in de Bredase wijk Tuinzigt vorig jaar. Voor verkrachting is geen bewijs gevonden.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden vier jaar cel en tbs geëist.

De rechtbank veroordeelt B. voor poging tot doodslag. Zijn verminderde geestestoestand, ook ten tijde van de daad, zijn voor de rechter reden de man minimaal vier jaar tbs te geven.

Neersteken

In september 2017 zou hij een vrouw neer hebben gestoken in de Merwedestraat in haar eigen huis. Ook zou hij haar hebben willen verkrachten. Dat, terwijl hij net weer op vrije voeten was.

De verdachte zou bij het slachtoffer hebben aangebeld met de vraag of haar man thuis was. Later klonk de deurbel weer: deze keer was de vraag of hij zijn handen bij haar mocht wassen. Daarop zou J.B. de vrouw aan haar haren door het huis hebben getrokken, op weg naar de slaapkamer. ,,Als je niet meewerkt, steek ik je neer”, klonk het, volgens het slachtoffer.

Aardappelschilmes