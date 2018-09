Drie jaar brommen voor huis vol drugs in Breda

CDA Breda zet druk op ketel vanwege wachtlijs­ten jeugdzorg

12:44 BREDA - Het gaat van kwaad tot erger met het personeelstekort in de jeugdzorg. Met name kinderen die het slachtoffer zijn van een vechtscheiding dreigen steeds vaker tussen wal en schip te vallen. Daarom wil de CDA-fractie in de raad van Breda snel antwoord op de vraag of er in deze gemeente kinderen ‘op de wachtlijst staan’.