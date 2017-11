Drie hennepkwekerijen opgerold: bijna 10.000 hennepstekjes gevonden

De politie vond dinsdagmiddag rond 13.30 uur een hennepkwekerij in een bedrijfspand aan de Rijsbergsebaan in Breda. De agenten namen zo’n 9900 hennepstekjes en 245 volgroeide hennepplanten in beslag. De eigenaar van het pand (49) wordt verhoord. In een appartement aan de Twikkelstraat in Breda vond de politie 150 hennepplanten. Er is niemand aangehouden. De stroom werd illegaal afgetapt.