Drie doden en drie gewonden bij botsing met spookrijder op A16 bij Prinsenbeek

met Video Tientallen geblakerde auto's uit uitgebran­de garage gesleept: ‘Het was mijn droomauto’

BREDA - ,,Ik sta hier al uren om mijn auto uit te kunnen zwaaien.” En Ohinya is niet de enige. Een aantal buren van het uitgebrande garage van het appartementencomplex in de Heuvel in Breda staat woensdagochtend toe te kijken hoe de geblakerde auto's stuk voor stuk uit de garage worden gesleept.

11 januari