Drie boetes voor niet naleven avondklok en aanhoudingen voor identiteitsfraude bij controle Hazeldonk

Een eigen huis in het buitenland, maar zij mogen er niet heen: 'Bespotte­lijk’

25 maart Dan heb je een eigen appartement of woning in het buitenland, mag je er niet heen. Het negatieve reisadvies voor het buitenland is verlengd, tot en met de meivakantie. Zoveelste coronadomper voor reisorganisaties én vakantiegangers. ‘Bespottelijk dat we niet naar ons eigen huis kunnen reizen.’