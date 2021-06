Drie auto’s botsen op elkaar in Breda, niemand raakt gewond

Stads­strand­jes in Breda? In ieder geval niet in Waterdon­ken, die locatie is al gesneuveld

18:09 BREDA - Er komt geen stadsstrandje in Waterdonken in Breda-Noord. Althans, zo is volgens bewoner Joost Jaspers met de gemeente overeengekomen. De discussie laaide de afgelopen tijd flink op over zes in te richten stadsstrandjes in de stad. In Waterdonken en Bouverijen (Teteringen) liepen mensen direct te hoop. Bewoners vreesden een hoop ellende van de waterrecreatie.