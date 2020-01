Drie auto's bij zorgcentrum De Blauwe Kamer Breda uitgebrand, directeur: ‘Ik geloof niet in toeval’

BREDA - Op het terrein van Visio De Blauwe Kamer aan de Galderseweg in Breda zijn maandagavond drie auto's in brand gevlogen. Directeur Erik van Ginhoven vermoedt dat ze moedwillig zijn aangestoken. ,,Ik geloof niet in toeval.”

Een medewerkster van De Blauwe Kamer, instituut voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking, merkte de brandende auto's rond half tien op. ,,Ik was thuis toen ik erover werd geïnformeerd“, zegt directeur Van Ginhoven.

‘Geen idee’

Hij vertelt dat vorige week maandag ook al op het terrein een auto van een medewerker in vlammen opging. ,,Dat hebben we nog geweten aan een technische probleem. Maar met deze brand van maandagavond denk je toch aan iets anders. Je weet het natuurlijk nooit voor 100 procent zeker, maar ik geloof niet zo in toeval. Twee keer in twee weken, dit heb ik in de twintig jaar dat ik hier werk nog nooit meegemaakt.” Baldadigheid? Of is er wellicht iemand die een akkefietje heeft met Visio? Van Ginhoven kan zich bij dat laatste niks voorstellen. ,,Ik heb geen idee.”

De auto's zijn van medewerkers van Visio De Blauwe Kamer die maandag avonddienst draaiden. De schrik zit er aan de Galderseweg goed in. ,,Dit geeft natuurlijk een gevoel van onveiligheid. Heeft heel veel impact op de medewerkers, maar ook op de cliënten die erg afhankelijk zijn van anderen.”

De alertheid is vergroot

Dinsdag gaat Van Ginhoven intern bespreken of er maatregelen moeten worden genomen. ,,Dat is natuurlijk lastig. We zitten hier op een groot terrein. Je kunt hier op zoveel verschillende manieren komen. Je gaat er niet vanuit dat mensen die iets kwaads van zins zijn, via de voorkant het terrein oplopen.”