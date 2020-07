Drie Albanese mannen aangehouden op Hazeldonk zonder geldige paspoorten en rijbewijs

De 28-jarige bestuurder bleek later toch een rijbewijs te hebben voor identificatie, maar dat bleek vals te zijn. De marechaussee vond ook nog een stiletto in de auto.

Drie mannen uit Eritrea aangehouden in Ritthem

Even later heeft een andere eenheid van de marechaussee drie mannen uit Eritrea aangehouden tijdens een maritieme surveillance in het havengebied van Ritthem. Twee van hen bleken ook geen geldige reisdocumenten of verblijfsvergunning te hebben. Ze zitten vast in vreemdelingenbewaring.