Dreven medicijnen Herman tot moord op vrouw in Wernhout?

Speurhond

Wat er precies is gebeurd in de bungalow aan de Julianalaan in Wernhout is onbekend. Ook het motief is onduidelijk en Hörchner wil ook niet zeggen of de verdachte heeft bekend dat hij degene is die zijn partner om het leven bracht. Momenteel doet het Nederlands Forensisch Instituut nog onderzoek naar alle verschillende sporen die in de woning zijn veiliggesteld. Rechercheurs hebben dagenlang het complete huis en naast omgeving uitgekamd. Daarbij werd ook een speurhond ingezet.