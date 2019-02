Drenkelingredder Breda: friet weg, wel een nieuwe Swapfiets

D66 en PvdA lanceren actieplan voor kwetsbare Hoge Vucht

7:00 BREDA - De coalitiepartijen D66 en PvdA roepen op tot een politiek debat over de toekomst van de wijk Hoge Vucht in Breda-Noord. Ze willen meer aandacht voor veiligheid en onderwijs en doen het voorstel waar mogelijk sociale huur om te buigen in middeldure huur of koop, tegen segregatie.