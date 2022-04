Dreigen met een vuurwapen? ‘Nee meneer, zo ben ik niet’

Groene boeren sporen gemeentes aan tot actie: ‘Het is echt alle hens aan dek’

RIJSBERGEN/ETTEN-LEUR/DRIMMELEN - ,,We maken ons zorgen over het klimaat, onze natuur, de biodiversiteit. Vorige week was het tientallen graden warmer dan normaal op de polen. Het is echt alle hens aan dek. Ook voor gemeenten.”

31 maart