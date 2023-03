Drastische afname studenten verpleegkunde: 'Een opvallende dip’

Politie trapt deur in na bezorgde melding van thuiszorg in Et­ten-Leur, bewoonster (90) schrikt zich rot

ETTEN-LEUR - Het was even schrikken voor een 90-jarige vrouw uit Etten-Leur: donderdagochtend stond ze opeens oog in oog met twee agenten die haar voordeur hadden ingetrapt. Een bezorgde thuiszorgmedewerker had alarm geslagen, maar het bleek allemaal een misverstand.