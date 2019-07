Drankenhandel: ‘Water loopt als een malle. En 0.0'

Marktlui trotseren de zon in Breda: ‘We doen het voor onze vaste klanten’

12:32 BREDA - Echt vol is het niet op de parkeerplaats van winkelcentrum Hoge Vucht in Breda-Noord, waar het traditiegetrouw donderdagmarkt is. Weinig kramen, en niet zo heel veel publiek. Alleen bij de groentekramen is het redelijk druk.